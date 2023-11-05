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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

26 ميدالية حصيلة أبطال مصر البارالمبيين في رفع الأثقال بكأس العالم

لاعبة منتخب مصرالبارالمبي
لاعبة منتخب مصرالبارالمبي في رفع الأثقال

أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حصد المنتخب المصري البارا لمبي لرفع الأثقال 26 ميدالية متنوعة حتي الآن في كأس العالم لرفع الأثقال، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

جاءت الميداليات بواقع 11 ميداليات ذهبية و 11 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.

أبطال مصر في رفع الأثقال

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وزير الشباب والرياضة المنتخب المصرى البارالمبي رفع الاثقال كأس العالم لرفع الأثقال أشرف صبحي

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