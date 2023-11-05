قمة الوداد وصن داونز.. تعرف على موعد ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

يلتقي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي الليلة في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"مباراة اليوم.. الوداد المغربي يواجه صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي. ⚽🏆".



موعد مباراة الوداد وصن داونز

تنطلق صافرة مباراة صن داونز والوداد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز



من المقرر أن تنقل مباراة صن داونز والوداد عبر "أون تايم سبوتس"، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة، وقناة SSC،وقناة الرياضية المغربية.