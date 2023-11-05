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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في القليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة مركز شرطة قليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات. 


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغا بتعرض 3 أشخاص للسرقة بالإكراه في أثناء توقفهم بسيارة أحدهم على الطريق الزراعي دائرة المركز.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية سرقوا متعلقات المجني عليهم، في أثناء توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز، وإحداث إصابة اثنين من المجني عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب. 


وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن فرد محلي وطلقتين والسلاح الأبيض، المستخدمان في الواقعة ومبلغ مالي وهاتف محمول المستولي عليهماوتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المجنى عليه واستجوابهم والتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. 

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