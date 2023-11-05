ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تعمل طواقم التمريض والأسعاف بقطاع غزة في ظروف استثنائية قد تبدو شديدة الصعوبة بسبب الكم الهائل من المصابين والقتلى، فضلا عن كونهم لم يغادروا المستشفيات بسبب قصف منازلهم أو تهجيرهم.

وأثار مقطع فيديو لاثنين من المسعفين بقطاع غزة الكثير من الجدل ويحظى بتعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا

وظهر في مقطع المسعفان وهم في عربة الأسعاف بإحدى المدن الفلسطينية ويتناول كل منهما كوبا من العصير ليؤكدا أنه ربما يكون هو الكوب الأخير لهما قبل استشهادهم .

وتحدث المسعفان عن الوضع في غزة قائلين أن الوضع أصبح صعبا للغاية وعدد القتلى والمصابين في ازدياد إلا أنهم في المقابل راضيين بقضاء الله

أما عن تعليق رواد السوشيال ميديا فقد جاءت أكثر تعاطفا مع المسعفين مؤكدين أنها ليست كوميديا سوداء ، بل هذا هو الايمان بالله والرضا بقدر الله" .

وجاءت بعض التعليقات الآخر لتشيد بمدى العظة من تلك الفيديو وقد جاءت كالتالي “اجمل فيديو رأيت في حياتي ، من ارض موت ناس مؤمنة بقضاء الله وقدره وتضحك ، ربي يكتب لكم شهادة ويحشركم مع صدقين وانبياء وحسن رفيق”

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.instagram.com/reel/CzL6wz2KQnf/?igshid=OTVxNDdycWxteXc3