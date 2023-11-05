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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

صدى البلد

أثار مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق واسع على تطبيق الأنستجرام.

 

ظهر خلال مقطع الفيديو طفل فسطيني لم يتجاوز الثماني سنوات من عمره وهو يروي لأحد المراسلين كيف تم قصف منزلهم من قبل قوات الاحتلال.

 

على الجانب الآخر أشار الطفل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف منزلهم أثناء نومهم، ليستيقظوا على أصوات القصف، الذي قد دمر نوافذ منزلهم.

وأضاف الطفل الفلسطيني  وهو يروي  لحظات القصف الإسرائيلي الأليمة لمنزله، الذي سقط نتيجة لعدة ضربات متتالية تسببت في وفاة كافة أفراده وعدم قدرتهم على الخروج منه أثناء القصف ليتحول أفراده إلى أشلاء ويحاول هو في الوقت نفسه المساعدة في حمل الضحايا. 

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاءت “رجال بأجساد أطفال”" الله يقويكم  يارب الله يثبتكم".

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي 

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https://www.instagram.com/reel/CzOlKqUoJd9/?igshid=MWQ5OWd5ZmkyNDI0eA%3D%3D&fbclid=IwAR0Szz39HYb16xlU7_sNI_u57niaMnYbIBA79Woh-igxWUjLaDVbAdtDixE
مقطع فيديو طفل فلسطينى الاحتلال الاسرائيلي

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رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

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