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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أموت معاه.. مقطع فيديو مؤثر لطفلة في احدي مستشفيات غزة لهذا السبب

أموت معاه.. مقطع
أموت معاه.. مقطع فيديو مؤثر لطفلة في احدي مستشفيات غزة

جلست باكية ممن حل بها في أحد أركان مستشفي بقطاع غزة، فبينما تنتظر دورها لتتداوي من جروحها نتيجة القصف الاسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة أردت فقط الاطمئنان على أخيها. 

"عبود أخويه، أخويه عبود بخير" كان هذا السؤال الذي ظلت الطفلة الفلسطينية تردده بدون توقف حتي طمأنها أحد رجال الأسعاف، لتؤكد على حديثه: "عن جد؟". 

وتابعة الطفلة حديثها باكية: "بس ما يموت، أموت معاه، يا ريت أشوفه، وماما وجدو وتيته". 

غزة اليوم 

استشهد فلسطينيان اثنان، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لسيارة مدنية في مخيم النصيرات، بقطاع غزة.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في منطقة أرض المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

وأضافت أن ذلك حدث قرب مدرسة لإيواء النازحين؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

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