توقف حركة الطيران في مطار هامبورج الألماني بسبب اختطاف أب لطفلته

أعلنت السلطات الألمانية أن حركة الطيران في مطار هامبورج ظلت معلقة اليوم، الأحد، بسبب احتجاز أب لطفلته كرهينة على مدرج الطائرات، وفق ما ذكرت صحف ألمانية.

وقالت صحيفة “بيلد” اليومية إن الرجل، وهو تركي يبلغ من العمر 35 عاما، يريد السماح له بالصعود على متن طائرة متوجهة إلى تركيا مع ابنته البالغة من العمر أربع سنوات.

وأوضحت الشرطة باللغة التركية على موقع “إكس” المعروف سابقًا باسم “تويتر”: "المفاوضات مستمرة"، وذلك بعد حوالي 15 ساعة من قيام المسلح بصدم سيارته عبر المنطقة الأمنية في ساحة انتظار الطائرات مساء السبت.

وذكرت الشرطة أنه أطلق رصاصتين في الهواء وألقى زجاجتين مشتعلتين خارج السيارة.

تحصن السائق والطفلة في سيارته بالقرب من طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ساندرا ليفجروين لقناة NDR التلفزيونية : “نعتقد أن الطفل بصحة جيدة جسديًا.هذا ما يمكننا معرفته. يمكننا سماع صوت الطفلة".

وأضافت: "نحن نتحدث مع الأب ونحاول إيجاد حل سلمي".

وقالت السلطات إنها تعتقد أن الخلاف حول حضانة الطفلة هو سبب الحادث، حيث قامت زوجة السائق بإجراء مكالمة طوارئ لتنبيه الشرطة باختطاف طفلتها.

ونشرت إدارة المطار صباح اليوم، الأحد، على موقع “X” قائلة: “عملية الشرطة مستمرة، وتبقى الحركة الجوية معلقة حتى إشعار آخر”.

ومساء السبت، تم تحويل 17 رحلة جوية كان من المقرر أن تهبط في هامبورج.

ومن المقرر تسيير 286 رحلة جوية أخرى يوم الأحد تحمل حوالي 34500 مسافر.

