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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام نبيل تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ريهام نبيل
ريهام نبيل

تقدم الفنانة ريهام نبيل ، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي مقررا انطلاقه يوم 25 نوفمبر حتي 30 من نفس الشهر .

ويحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والمايسترو نادر عباسي ، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، والدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان.

وذلك في ضيافة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان ، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، و المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالماني ، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30 ، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ريهام نبيل الفنانة ريهام نبيل شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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