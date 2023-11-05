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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أرقام صادمة.. شاهد نتيجة التقييم الوطني للصف الرابع الإبتدائي

منيجة التقييم الوطني
منيجة التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، عن تفاصيل نتيجة التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي ، بلغ اجمالي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في عينة التقييم الأساسي  12857 تلميذا ، من نفس المدارس والمعاهد التي شاركت في تقييم خط الأساس 2021 وعددها 247 مدرسة / معهد ازهري

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه  روعي في العينات المختارة أن تكون المختارة أن تكون ممثلة للتلاميذ المستهدفين بما فيهم تلاميذ المعاهد الازهرية في ضوء الحدود المذكورة في الاطار من حيث نوعية التعليم (ازهر / عام) ، ومن حيث النوع (ذكور/إناث) ، ومن حيث المحافظات 22 محافظة مع استبعاد المحافظات الحدودية ، ومن حيث المنطقة (ريف/حضر) ، ومن حيث الاقاليم ( العامة / الوجه البحري / الوجه القبلي / مدن القناة)

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد أجريت الاستبيانات على 780 معلما ومعلمة ممن درَّسوا اللغة العربية والرياضيات لهؤلاء التلاميذ في الصف الرابع ، وعدد 247 مديرا او شيخ معهد او من يقوم بعملهم في المدارس التي شملتها عينة التقييمالأساسي

نصف التلاميذ الخاضعين للتقييم لم يحققوا الحد الأدنى من المعرفة 

أظهرت نتائج تحليل استجابات التلاميذ في اللغة العربية والرياضيات ، أن النسبة الأكبر من التلاميذ المشاركين في تقييم 2023 من التعليم العام والازهر ، تتركز في المستوى "مبتدئ" : 45.3% في اللغة العربية و 50.7% في الرياضيات ، أي أن ما يقارب من نصف التلاميذ الخاضعين للتقييم لم يحققوا الحد الأدنى من المعرفة والمهارات والخبرات المستهدف تعلمها في الصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات برغم الانتهاء من أكثر من 85% من منهج المادتين لهذا الصف

وتشير النتائج إلى أن مستويات تعلم التلاميذ في الرياضيات أفضل من تعلمهم في اللغة العربية، حيث بلغت نسبة التلاميذ في المستويين الاعلى في الرياضيات 32.3% في حين بلغت نسبتهم في اللغة العربية 24.5%


جدير بالذكر أنه في 2021 ، كانت النسبة الاكبر من التلاميذ ايضا في المستوى مبتدئ (47.3% في اللغة العربية - 48.9% في الرياضيات)

وأظهرت نتائج المقارنة بين الذكور والاناث ، في مستويات تعلم اللغة العربية والرياضيات ، تفوق الاناث على الذكور في تعلم المادتين ، حيث بلغت نسبة من حققوا المستويين الاعلى من الاناث في اللغة العربية 29.4% مقابل 20% من الذكور ، وفي الرياضيات 33.4% للاناث مقابل 31.2% للذكور مع ملاحظة تفوق الذكور على الاناث في المستوى "متقدم" في الرياضيات.

وأظهرت نتائج المقارنة بين الريف والحضر في مستويات تعلم اللغة العربية والرياضيات ارتفاع نسبة من حققوا المستويين الأعلى في المادتين من تلاميذ الحضر ، عن نسبتهم من تلاميذ الريف ، ففي اللغة العربية حققت نسبة 31.6% من تلاميذ الحضر المستويين الاعلى في التعلم في مقابل 18.8% فقط من تلاميذ الريف ، وفي الرياضيات حقق المستويين الأعلى نسبة 34.8% من الحضر مقابل 29% من الريف .

وجاءت أعلى 5 محافظات من حيث نسبة التلاميذ في المستويين الاعلى "متقدم" و "كفء" في نواتج تعلم اللغة العربية كالتالي:
دمياط 44%
المنوفية 43.9%
الغربية 39.2%
القليوبية 38.2%
الاسكندرية 37.5%

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ملف بصيغة PDF يكشف عن تفاصيل التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي

التقييم التقييم الوطني الرابع الابتدائي الرابع نتيجة

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