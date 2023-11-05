8 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وقطاع سندبيس وقطاع شلقان والقرى التابعة لها، وذلك غدا الاثنين الموافق 6 / 11 / 2023، لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال صيانة بالمحطة المرشحة بالقناطر الخيرية.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم العمل على توفير سيارات مياه نقية للاستعمال ولطلبها التواصل على الخط الساخن للشركة 125، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.