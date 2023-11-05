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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع عامل جراء العاصفة "سياران" في شمال غرب فرنسا

عاصفة بفرنسا
عاصفة بفرنسا

لقي عامل حتفه في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا أثناء إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء بسبب العاصفة سياران، التي أودت بحياة شخصين آخرين في البلاد.

وقالت شركة إنيديس، مشغل شبكة توزيع الطاقة بالمنطقة، في بيان، إن الظروف الدقيقة للحادث لم تُعرف بعد.

وأوضحت إنيديس أنه بعد ظهر الأحد، انقطعت الكهرباء عن 247 ألف منزل فرنسي بسبب العاصفتين سياران ودومينغوس.

كانت العاصفة سياران مدفوعة بتيار نفاث قوي اجتاح المحيط الأطلسي، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات في العديد من دول أوروبا الغربية.

وضربت العاصفة دومينغوس الساحل الغربي لفرنسا خلال الليل.

وقالت أنييس بانييه روناشر، وزيرة الطاقة الفرنسية، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الأحد: 'تعازي لعائلاتهم وأحبائهم وجميع زملائهم الذين تأثروا بهذه الدراما. قطاع الطاقة في حالة حداد'.

وقالت الوزيرة إنه تم إرسال العامل احتياطيًا من منطقة ميدي بيرينيه، وكان واحدًا من 3400 موظف في شركة إينيديس الذين تم تعبئتهم للتعامل مع الأضرار الناجمة عن العواصف.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه بالإضافة إلى القتلى الثلاثة، أصيب تسعة أشخاص بجروح خطيرة بسبب العاصفتين. وأضافت أن أسطح المباني تمزقت وتأثرت بالفيضانات وتساقط الأشجار.

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