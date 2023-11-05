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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعية المؤلفين والملحنين: نرفض أي استغلال للأغاني الوطنية في الترويج للمنتجات

صدى البلد

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية بيانًا، منذ قليل، تؤكد فيه رفضها التام لاستغلال الأغاني الوطنية، سواء من الورثة، أو من أي مؤسسة أو شركات أخرى، وذلك لأن تلك الأغاني حققت نجاحًا كبيرًا، وارتبط ذهن الشعب المصري والعربي بها، إذ حذرت الجمعية كل من يحاول استغلال هذه الأغاني، وخاصة النشيد الوطني.

وجاء بيان الجمعية كالتالي: تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية Sacerua، على أنها قد رفضت وترفض مجددًا، أي استغلال للأغاني الوطنية، التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي، في أي إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية.

وأضاف البيان “وهذا باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص، الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين، ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل، ومن الضروري أن ترفض الجمعية التصريح، باستغلال تلك الأغاني الوطنية الخالدة، لمكانتها العظمى لدى جموع الشعب المصري”.

وتابع البيان “تهيب جمعية المؤلفين والملحنين، بأي طرف سواء كان فردا أو مجموعة أفراد من الورثة، أو أي مؤسسات وشركات أخرى، بالجميع بعدم التعرض للتصريح، باستغلال تلك الأغاني الوطنية إجلالا وتقديرًا، لوجدان وكفاح الشعب المصري، وخاصة نشيدنا الوطني المصري بلادي بلادي”.

جمعية المؤلفين والملحنين

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