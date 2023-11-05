توضيح عاجل من التموين بشأن الاستثمار في الذهب.. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الاستثمار في الذهب هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة بجانب العقار والبنوك.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الاستثمار في الذهب من أنجح الأوعية الاستثمارية ويمثل احتياطي استراتيجي ومخزن ذو قيمة للأفراد والدول أيضا".

وعن أفضلية الاستثمار بين الذهب والعقارات، رد قائلا: "الأفضل تقسيم المال، والتنويع في السلة الاستثمارية ما بين الذهب والعقارات"، مضيفا: "ممكن يكون جزء كبير منها للذهب، لكن لا يمكن الاستغناء عن العقارات والبنوك".