متخصص في الشأن الإسرائيلي: جيش الاحتلال أصبح عاجزا عن المواجهة

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، تفاصيل تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشن ضربة نووية على قطاع غزة، مؤكدا أن المخيف رد الفعل في الداخل الإسرائيلي ووجهة نظر معارضي كلام الوزير.

وأضاف "عبود"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر تطبيق “زووم” ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوزير الإسرائيلي يعبر عن تيار واسع داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا يمكن فصل التصريحات عن التطرف الديني في تل أبيب.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي بات عاجزًا عن مواجهة حركة المقاومة حماس على الأرض، ويلجأ لضرب المدنيين وقصف قطاع غزة بشكل عشوائي، بعدما وجهت فصائل المقاومة ضربة في عمق دولة الاحتلال.