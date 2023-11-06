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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

صفير الرئتين.. 10 علامات من جسمك تحذرك من الأمراض

صدى البلد

يجمع العديد من الأطباء والمتخصصين على أن الجسم قادر على إرسال إشارات لصاحبه وعلامات تنذر بخطر الإصابة بأمراض تظهر فور الإصابة بها.. وفيما يلي 10 علامات يفرزها الجسم بمثابة إنذار بالإصابات المرضية المختلفة وفقًا لموقع هيلثي:

1 - صفير الرئتين:

إذا أصدرت الرئتان صفيراً عند الشهيق أو الزفير، فتلك علامة على وجود ضيق في الشعب الهوائية العليا، أو التهاب في الرئتين، أو الربو، أو التهاب القصيبات عند الرضع.

2 - ألم احتكاك المفاصل:

إصدار العظام لصوت عند اللعب بالأصابع هو أمر غير مقلق، إنما يدعو للقلق هو أن تكون آلام المفاصل متزامنة مع الصوت الذي يصدر عند اللعب بالأصابع، خاصة إذا كان الشخص الذي يعاني من هذا الأمر قد تجاوز الـ45 عامًا.

 

3 - صفير الأنف:

إذا أصدر الأنف صوت الصفير أو أصبح الأمر يتكرر بأسلوب شبه دائم، بصرف النظر عن فترة الإصابة بالزكام، وزادت حدته خلال الإصابة بالزكام أو التهاب الشعب الهوائية، فالأمر يدعو للحذر.

 

4- صفير في الأذنين:

يمكن أن يكون علامة على وجود شريان واسع بالقرب من الأذن أو علامة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

 

5- الحازوقة المتكررة:

إن الإصابة بالحازوقة بشكل متكرر، وفي حالات نادرة جدًا، يمكن أن تُنذر بتهيج العصب الرئوي المعدي أو العصب الحجابي، ولتصبح الحازوقة علامة على الإصابة بورم.

 

6 - غرغرة البطن:

إذا لم يصدر بطنك أي أصوات، فهو أمر يجب أن يلفت انتباهك، إذ إن صمت منطقة البطن لمدة طويلة هو أمر مثير للقلق، كما أن صدور صوت غرغرة بشكل متكرر من البطن يمكن أن يكون علامة على انسداد الأمعاء.

 

7 - أصوات الفك:

غالباً ما يشير صوت الفك إلى وجود مشكلة مع المفصل الصدغي الفكي، بما في ذلك خلل المفصل الصدغي الفكي، أو ما يصطلح بتسميته «متلازمة كوستن».

8 - طنين الأذنين:

قد يكون سبب هذه الأصوات المزعجة، أو ما يعرف بشيخوخة الأذن، أو مرض آخر من أمراض الأذن.

9- صرير الأسنان:

إذا كانت أسنانك تصدر أصواتًا خلال نومك ليلًا، فالأكيد أن الأمر يتعلق بعيب في الأسنان، هذا إن كان الأمر يتكرر دائمًا، أما إن حدث مرات معدودة فلا داعي للخوف.

10 - الشخير:

يمكن أن يكون علامة منبهة لمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم، كما أن الأمر يكون مصحوبًا بالاستيقاظ الليلي المتكرر، وفي الكثير من الأحيان بالتبول والنعاس أثناء النهار، والصداع في الصباح، وصعوبة التركيز، واضطرابات الذاكرة، وكلها علامات مرضية.

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