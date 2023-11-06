لثاني مرة.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين في تركيا يهاجمون قاعدة جوية أمريكية

استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا يوم الأحد، مما أثار توترًا واسع النطاق، ووصل عدد كبير من المتظاهرين إلى القاعدة الأمريكية لإظهار الغضب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تم تنظيم المظاهرة من قبل هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي منظمة تركية غير حكومية تهدف إلى دعم الفلسطينيين.

انطلقت القافلة من إسطنبول يوم الجمعة وتوجهت إلى قاعدة إنجرليك الجوية، الموجودة في منطقة أضنة قرب الحدود السورية.

محاولة تدمير قاعدة عسكرية أمريكية في تركيا

تم تعزيز التدابير الأمنية في القاعدة قبل وصول القافلة، واضطرت الشرطة المحلية لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المنشأة. ثم أطلقت الشرطة أيضًا خراطيم المياه والرصاص المطاطي للتعامل مع الحشود المحتجة المؤيدة لفلسطين.

ووفقًا لموقع ديلي أمة الإخباري التركي، رفع بعض المتظاهرين شعارات تأييد لحركة حماس، مما أثار المزيد من التوتر. تم استخدام القوة لتفريق المتظاهرين وتأمين المنشأة العسكرية الأمريكية.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء تركيا بعد بدء الحملة الجوية الإسرائيلية في غزة. وبينما تزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تستهدف الجماعة المسلحة المتمركزة في غزة، فإن 67% من القتلى في حملة القصف كانوا من النساء والأطفال، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، توغلت الدبابات والقوات الإسرائيلية في القطاع، وقُتل أكثر من 9700 فلسطيني، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.

ما هي قاعدة إنجرليك ؟

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة إنجرليك الجوية منذ منتصف الخمسينيات. وكانت المنشأة بمثابة موقع انطلاق لرحلات الاستطلاع فوق الاتحاد السوفيتي، والمهام القتالية في العراق وأفغانستان.

وتخزن الولايات المتحدة أيضًا حوالي 50 قنبلة نووية من طراز B61. القنابل في انجرليك.