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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تستدعي سفيرها من تل أبيب للتشاور

القصف علي غزة
القصف علي غزة

 نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا عن  الخارجية التركية قولها بأنه تم  استدعاء سفير أنقرة لدي تل أبيب للتشاور، في ظل عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار بغزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509  نساء.


وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان لها أنها تلقت  2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض

وأشارت الوزارة الفلسطينية الي ان  الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات

وبينت وزارة الصحة الفلسطينة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا

كما وجهت الصحة الفلسطينية  نداءا عاجلا للمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات

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