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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجار يلقي زميله من أعلى مبني تحت الإنشاء في مدينة بدر

اسعاف
اسعاف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة إصابة عامل إثر سقوطه من أحد المبانى تحت الإنشاء بمدينة بدر حيث تبين ان نجار زميله وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات حول العمل تم ضبطه.

تبلغ لقسم شرطة بدر من إحدى المستشفيات بإستقبال عامل مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى" ، ولا يمكن إستجوابه إثر سقوطه من علو.

بالإنتقال وسؤال عامل مقيم محافظة الشرقية قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار " تحت الإنشاء " كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر نجار مقيم محافظة المنيا بسبب خلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثانى ، مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضى ونتج عن ذلك إصابته تم ضبطه .

واعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة سقوط شرطة بدر عقار تحت الانشاء مديرية أمن القاهرة مدينة بدر

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