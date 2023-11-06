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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجز التوك شو| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب اليوم.. والأرصاد تنسق مع المرور في هذا الشأن

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2943 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2575 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2207 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 20600 جنيها.

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:



سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.22 جنيه للبيع، و 33.07 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.32 جنيه للبيع، و38.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.25  جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء .

الأرصاد: ننسق مع المرور لإغلاق الطرق منعدمة الرؤية الأفقية بسبب الشبورة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم حار في فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

الأرصاد: إنعدام الرؤية الأفقية 

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "فور دخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض في قيم الحرارة ولن يكون محسوسا بشكل أكبر إلا في في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر، وفارق درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل يتجاوز 12 درجة مئوية وبخاصة في المدن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي".

 

وقالت إن الأرصاد تنسق مع المرور لإغلاق الطرق التي تنعدم الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بدأنا نشعر بالبرودة خلال فترات الليل، ومع الاستقرار ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا تؤثر علينا الشبورة المائية، وننسق مع الإدارة العامة للمرور بشكل كامل في هذا الصدد بحيث يتم إغلاق بعض الطرق عندما تنعدم الرؤية الأفقية هناك بسبب الشبورة التي تظهر في الساعات الصباحية، وفي الليل المتأخر".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:
 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 - 21
الإسكندرية 30 - 20
الإسماعيلية 33 - 19
الغردقة 34 -22
أسوان 37 - 23
سوهاج 35 - 20
المنيا 33 -17

 

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