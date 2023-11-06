مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلاف على الميراث بشبين القناطر

شهدت شبين القناطر مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة بسبب خلافات الأرث والأرض الزراعية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى والقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بالدفنه عقب ورود الصفة التشريحة وتحريات مباحث مركز شبين القناطر .



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول " م ج ا " 35 سنه جثة هامدة اثر طعنه نافذه فى البطن واصابة اخر بعدة اصابات وتم تحويل الاخير لمستشفى بنها العام .



انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما واثنين من ابناء عمومتهما بسبب خلافات ارث وارض زراعيه بينهم فقام المتهمان بالتعدى عليهما باسلحة بيضاء ما اسفر عن مصرع الاول واصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى .



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمان فى الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة وارشد عن الاداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.