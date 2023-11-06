عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلاف على الميراث بشبين القناطر

مشاجرة
مشاجرة

شهدت شبين القناطر مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة بسبب خلافات الأرث والأرض الزراعية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى والقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بالدفنه عقب ورود الصفة التشريحة وتحريات مباحث مركز شبين القناطر .


تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول " م ج ا " 35 سنه جثة هامدة اثر طعنه نافذه فى البطن واصابة اخر بعدة اصابات وتم تحويل الاخير  لمستشفى بنها العام  .


انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما واثنين من ابناء عمومتهما بسبب خلافات ارث وارض زراعيه بينهم فقام المتهمان بالتعدى عليهما باسلحة بيضاء ما اسفر عن مصرع الاول واصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى .


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمان فى الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة وارشد عن الاداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

شبين القناطر مديرية أمن القليوبية ارض زراعية أمن القليوبية رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

موضوعات متعلقة

ضربتي وأهانني.. سائق يتخلص من شخص في مشاجرة بالقليوبية

مكنتش أقصدها.. سائق توك توك يلقي مياه نار على سيدة وابنتها بالقليوبية

إصابة ربة منزل ونجلتها بتشوهات بعد قيام سائق بإلقاء مادة كاوية عليهما

وزير الرياضة: الشباب يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

مدير صحة القليوبية يوجه بتوفير كراسات المواليد بالمركز الطبى بالخصوص

8 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية غدا

محافظ القليوبية يفتتح فعاليات برنامج البناء الثقافي لـ300 إمام وخطيب

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب الخلافات بينهما بالقليوبية لجلسة 8 نوفمبر

ترشيحاتنا

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم

تخطوا 10 آلاف شهيد.. فلسطين تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة

لثقة الحكومة بنا| مدير هاير: نحن من أوائل حائزي الرخصة الذهبية ..فيديو

سياسة غزة "فاشلة".. ليبرمان يوجه تحذيرا خطيرا لحكومة الاحتلال بشأن حزب الله والحوثيين

طبيب بدرجة محارب| استاذ جراحة بطب القاهرة يجري 21 عملية لمصابي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ