عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم الإمارات تواصل مكاسبها وتربح 127 مليار درهم في 7 جلسات

أسواق الأسهم
أسواق الأسهم

عززت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات مكاسبها في ختام تداولات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 127 مليار درهم على مدار 7 جلسات متتالية، بينما قاربت مكاسب جلسة اليوم حاجز 12 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، توزعت المكاسب السوقية بواقع 101.5 مليارات درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و25.3 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 مليار درهم في جلسة 26 أكتوبر الماضي إلى 3.523 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و665.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و265.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 358.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.7 ألف صفقة.

- سوق أبوظبي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.44% أو ما يعادل 41.64 نقطة ليغلق عند 9552.13 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.52% رابحاً نحو 48 نقطة ليقفل عند 9329.34 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 213.2 مليون درهم ليغلق عند 400 درهم مرتفعاً بنسبة 0.13%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 96.8 مليون درهم وأغلق عند 18.6 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 76.2 مليون درهم ليغلق رابحاً ما نسبته 1.11% عند 3.65 درهم.

- سوق دبي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.69% أو ما يعادل 27.15 نقطة ليغلق عند 3956.96 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.72% والصناعي 0.64% والمالي 0.4% والخدمات 0.4% والاتصالات 0.37%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 90 مليون درهم وأقفل عند 6.96 درهم بمكاسب 1.9%، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 43.4 مليون درهم وأقفل مستقراً دون تغيير عند 17.6 درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 32.8 مليون درهم ووصل إلى 5.55 درهم بارتفاع بنسبة 2.4%.

الامارات اسواق الأسهم الأسهم المحلية 7 جلسات جلسة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

ترشيحاتنا

حكومة غزة: القطاع يفقد 6 أطفال و5 نساء في كل ساعة

أكسيوس: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لعقد هدنة إنسانية في غزة

لن تتجاوز 31 جنيها.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأسعار الجديدة للسجائر.. فيديو

الفارس الشهم.. الإمارات تقيم مستشفى ميدانيا متكاملا في قطاع غزة

انتصار لـ حماس.. أول تعليق من إسرائيل على قرار جنوب أفريقيا سحب دبلوماسييها

بتقنية الواقع الافتراضي.. معرض عن الملك الصبي توت عنخ آمون في ألمانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ