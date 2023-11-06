أسهم الإمارات تواصل مكاسبها وتربح 127 مليار درهم في 7 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات مكاسبها في ختام تداولات اليوم وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 127 مليار درهم على مدار 7 جلسات متتالية، بينما قاربت مكاسب جلسة اليوم حاجز 12 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، توزعت المكاسب السوقية بواقع 101.5 مليارات درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و25.3 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 مليار درهم في جلسة 26 أكتوبر الماضي إلى 3.523 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و665.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و265.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 358.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.7 ألف صفقة.

- سوق أبوظبي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.44% أو ما يعادل 41.64 نقطة ليغلق عند 9552.13 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.52% رابحاً نحو 48 نقطة ليقفل عند 9329.34 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 213.2 مليون درهم ليغلق عند 400 درهم مرتفعاً بنسبة 0.13%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 96.8 مليون درهم وأغلق عند 18.6 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 76.2 مليون درهم ليغلق رابحاً ما نسبته 1.11% عند 3.65 درهم.

- سوق دبي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.69% أو ما يعادل 27.15 نقطة ليغلق عند 3956.96 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.72% والصناعي 0.64% والمالي 0.4% والخدمات 0.4% والاتصالات 0.37%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 90 مليون درهم وأقفل عند 6.96 درهم بمكاسب 1.9%، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 43.4 مليون درهم وأقفل مستقراً دون تغيير عند 17.6 درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 32.8 مليون درهم ووصل إلى 5.55 درهم بارتفاع بنسبة 2.4%.