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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أماني الطويل: السودان دولة غنية بالموارد وهناك من يتسغل الوضع

حرب السودان
حرب السودان

كشفت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أخر تطورات الأوضاع في السودان والحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

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وزير الخارجية الأسبق: الصراع في السودان قضى على الأخضر واليابس.. فيديو


وأضافت أماني الطويل، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن هناك من يستخدم الاختلافات والخلاف الدخلية، متابعا أن الموارد عامل مهم في الحرب وحالة أن السودان دولة غنية بالموارد.
وتابعت ان هناك صراع من اقطاب مختلفة للسيطرة علي السودان، وخاصة أن للسودان عوامل مهمة في منطقتها يجعلها مطمع.

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