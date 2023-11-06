أماني الطويل: السودان دولة غنية بالموارد وهناك من يتسغل الوضع

كشفت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أخر تطورات الأوضاع في السودان والحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.



وأضافت أماني الطويل، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن هناك من يستخدم الاختلافات والخلاف الدخلية، متابعا أن الموارد عامل مهم في الحرب وحالة أن السودان دولة غنية بالموارد.

وتابعت ان هناك صراع من اقطاب مختلفة للسيطرة علي السودان، وخاصة أن للسودان عوامل مهمة في منطقتها يجعلها مطمع.