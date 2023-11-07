عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذر الكبير: معلول يملك مواصفات عالمية وكنت قريبا من تدريب المصري البورسعيدي

صدى البلد

أكد التونسي منذر الكبير المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول من أفضل العناصر التونسية ويقدم الكثير مع النادي الأهلي، منذ انضمامه له من الصفاقسي التونسي.

وأضاف منذر الكبير: "عندما كنت مدربًا للرجاء المغربي، كنت على تواصل مع نادي المصري البورسعيدي ورئيس النادي، وكان هناك شبه اتفاق ولكن لم تكلل للنجاح".

وقال: "عندما كنت مدرب للمنتخب التونسي، كنت على متابعة للدوري المصري بسبب بعض اللاعبين التونسيين، وأرى أنه من أقوى الدوريات في إفريقيا".

وتابع مدرب تونس السابق: "مسيرة علي معلول مع النادي الأهلي مميزة للغاية وقدم الكثير لناديه وساهم هو وزملائه بالفوز بالألقاب على كل المستويات، ومردوده ممتاز ومتواصل على مدار 7 سنوات كاملة".

واختتم الكبير: "اللاعب وحده هو من يحدد موعد إعتزاله ولكن من وجهة نظري يعطي 4 سنوات مقبلة على الأقل وهو لاعب بمواصفات عالمية".

التونسي منذر الكبير المصري البورسعيدي علي معلول منتخب تونس نادي الأهلي نادي المصري البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

الزمالك ينعى أبرز مدربي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

فنانون يسحبون أعمالهم من المعرض الوطني الأمريكي احتجاجًا على تمويل إسرائيل ضد غزة

السيطرة على حريق في مجموعة من زراعات النخيل بأسوان

من هو الصحابي الذي كان يصلي ركعتين بعد الوضوء.. ومتى يفوت وقتهما؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان قضية أمن قومي بالنسبة لمصر

البنتاجون تقر بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين في غزة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ