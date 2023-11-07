منذر الكبير: معلول يملك مواصفات عالمية وكنت قريبا من تدريب المصري البورسعيدي

أكد التونسي منذر الكبير المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول من أفضل العناصر التونسية ويقدم الكثير مع النادي الأهلي، منذ انضمامه له من الصفاقسي التونسي.

وأضاف منذر الكبير: "عندما كنت مدربًا للرجاء المغربي، كنت على تواصل مع نادي المصري البورسعيدي ورئيس النادي، وكان هناك شبه اتفاق ولكن لم تكلل للنجاح".

وقال: "عندما كنت مدرب للمنتخب التونسي، كنت على متابعة للدوري المصري بسبب بعض اللاعبين التونسيين، وأرى أنه من أقوى الدوريات في إفريقيا".

وتابع مدرب تونس السابق: "مسيرة علي معلول مع النادي الأهلي مميزة للغاية وقدم الكثير لناديه وساهم هو وزملائه بالفوز بالألقاب على كل المستويات، ومردوده ممتاز ومتواصل على مدار 7 سنوات كاملة".

واختتم الكبير: "اللاعب وحده هو من يحدد موعد إعتزاله ولكن من وجهة نظري يعطي 4 سنوات مقبلة على الأقل وهو لاعب بمواصفات عالمية".