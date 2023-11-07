عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محروقين بقنابل فسفورية.. مصابو غزة داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ..صور

قسم مخصص لمصابي غزة
قسم مخصص لمصابي غزة بالمستشفي

يرقد داخل مستشفي أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، اثنان من مصابي الأحداث العدوانية التي يمارسها الإسرائيليون بقطاع غزة، بعد أن نجحت السلطات المصرية في استقبال ضحايا «الطوفان».

محافظ الإسماعيلية يزور مصابي الاعتداء الاسرائيلي علي غزة بمستشفي أبو خليفة.. صور


وبحسب مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها، فإن المصابين هم شاب عشريني برفقة ابن عمه وفتاة في مرحلة الثانوية، يرافقها والدها، تم استقبالهما قبل أيام قليلة بعد فتح معبر رفح واستقبال المصابين في المستشفيات داخل مصر ومنها محافظة الإسماعيلية والتي رفعت حالة الاستعدادات القصوي.


ويتلقي المصابان الرعاية الطبية الفائقة داخل قسم خصص لاستقبال ضحايا طوفان غزة وجهز بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالدور الثاني بالمستشفي الحديث والذي يتبع التأمين الصحي الشامل.

من جانبها أكدت المصادر الطبية المعنية، إصابة الحالتين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة جراء القصف الذي تعرض له القطاع بالقنابل الفسفورية.

وبحسب التقارير، تلحق القنابل الفوسفورية ضررًا بالغًا بجسم الضحايا وصحتهم يفوق بكثير أضرار الأسلحة الأخرى المماثلة؛ فعندما تلقي هذه القنابل في بقعة معينة، يصاب الضحايا بحروق مؤلمة من الدرجتين الثانية والثالثة. ويميل لون الجلد المحروق بسبب هذه القنابل إلى الاصفرار، وتنبعث منه رائحة شبيهة تقريبًا برائحة الثوم، وربما يلاحظ الضحايا في بعض الحالات انبعاث دخان أبيض من الجلد المصاب إذا تواصل تأثير الفوسفور الأبيض.


وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قد اجري جولة تفقدية داخل مستشفي أبو خليفة رافقه خلالها لفيف من الأطباء المعنين بالملف الصحي بنطاق المحافظة، للاطمئنان علي حالة مصابي أحداث غزة الأخيرة.


من جانبه صرح محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، بأنه جاري التنسيق للتأهيل النفسي للمصابين ومرافقيهم، لافتا إلي جاهزية المستشفيات لإستقبال حالات جديدة.


واجري  اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، جولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفي أبو خليفة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" على دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين.

مشيرًا إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

واطمأن بشارة على حالات مصابي غزة الذين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنها الثاني مصر.

وأشار "سامي" إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد "سامي" على تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية  على توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

كما تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

IMG20231106130829
IMG20231106130829
IMG20231106130746_01
IMG20231106130746_01
IMG20231106130744_01
IMG20231106130744_01
IMG20231106125848
IMG20231106125848
IMG20231106125553
IMG20231106125553
الاستعدادات القصوى الإسرائيلي الاستقبال والطوارئ السلطات المصرية اللواء شريف بشارة القنابل الفسفورية شريف بشارة محافظ الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية مستشفي ابو خليفة مستشفى الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

موضوعات متعلقة

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين

جاكرتا ترد على اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

روسيا: تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن موقفنا غير مقبولة

برا وبحرا وجوا.. قوات الاحتلال تواصل قصفها على غزة لليوم الـ32


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ