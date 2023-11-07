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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لإتاحة منح ماجستير إنجليزية.. اتحاد التأمين يعقد لقاء مع هيئة Chevening

الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين

نظم الاتحاد المصري للتأمين أمس لقاء مع هيئة Chevening المسئولة عن المنح الدراسية بالمملكة المتحدة، لتقديم عرض عن المنح الخاصة بدرجة الماجستير في الدراسات الاكتوارية  بحضور عدد من العاملين بشركات التأمين المصرية.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة جاءت بعد قيام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح بدء التعامل مع الهيئة، وذلك تأكيدا لدور الهيئة في تقديم كل الإمكانيات لزيادة عدد الاكتواريين في مصر .

وقد افتتح علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللقاء بالإشارة إلى أهمية الدراسات الاكتوارية للسوق المصري وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الدراسات الاكتوارية، وأشار إلى البروتوكول الذى تم توقيعه بين الاتحاد المصري للتأمين و جامعة القاهرة لدعم 40 من طلبة الدراسات الاكتوارية خلال دراسة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد لطلبة الدراسات العليا سواء من خلال برنامج “شيفينج” أو المعاهد الدولية التي تقدم شهادات مهنية.

وقامت نيفين شرف مديرة البرنامج في السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية بعرض متكامل عن أسلوب التقديم والالتحاق بالمنحة الدراسية.

وأشارت إلى مميزات الدراسة من خلال منح وأهمها الاعتراف العالمي والمصري بالدراسة بالجامعات المتوفرة من خلال البرنامج، كما استعرضت الإجراءات المطلوبة للتقديم المنحة وشروطها، والتي تغطى كامل تكلفة الدراسة بالإضافة إلى تكاليف المعيشة والسفر، وأشارت إلى طبيعة التنوع الثقافي بالجامعات البريطانية وهو ما يساعد الطلبة على الاندماج بالجامعات البريطانية.

كما أجابت نفين عن تساؤلات الحضور حول أفضلية الجامعات وأسلوب التعامل مع الجامعات وشروط القبول بها وأسلوب الدراسة، وقد تم عقد اللقاء بمقر معهد التأمين بمصر.

الاتحاد المصري للتأمين المنح الدراسية الدراسات الاكتوارية الماجيستير محمد فريد

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