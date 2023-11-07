ميناء دمياط يشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 ، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل ولفيف من وزراء النقل العرب والافارقة ، وسفراء عدد من الدول المختلفة إلى جانب الوزراء ، والشخصيات الهامة بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل .

حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى حضور الفاعليات اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة ، وقد شاركت الهيئة ضمن جناح وزارة النقل بعرض متميز تضمن أهم المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بميناء دمياط وأهمها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1، وحاجزى الأمواج الشرقي والغربي للميناء ، كما تضمن العرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمها المحطة الجديدة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 ، ومحطة تداول بضائع الصب .

وعلى هامش فاعليات المعرض شارك اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش فى ورشة عمل بعنوان

( التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية ) والتى تضمنت جهود وزارة النقل لتحقيق هذا التكامل عبر تطوير منظومة النقل البحري و المشروعات المنفذة بالشراكة مع التحالفات الدولية ، كما شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات ورشة العمل التى نظمتها شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع بعنوان ( تطور نشاط الحاويات فى الموانئ المصرية وآفاق المستقبل ) والتى تناولت جهود الشركة بالتعاون والتنسيق مع هيئة ميناء دمياط في جذب أهم الخطوط الملاحية العالمية ، كما أجرى مقابلات مع عدد من ممثلى كبرى الشركات والتحالفات العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء .

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر" ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

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