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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 ، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بحضور الفريق مهندس  كامل الوزير ، وزير النقل ولفيف من وزراء النقل العرب والافارقة ، وسفراء عدد من الدول المختلفة إلى جانب الوزراء ، والشخصيات الهامة بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل .

حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى حضور الفاعليات اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة ، وقد شاركت الهيئة ضمن جناح وزارة النقل بعرض متميز تضمن أهم المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بميناء دمياط وأهمها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1، وحاجزى الأمواج الشرقي والغربي للميناء ، كما تضمن العرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمها المحطة الجديدة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 ، ومحطة تداول بضائع الصب .

وعلى هامش فاعليات المعرض شارك اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش فى ورشة عمل بعنوان

( التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية ) والتى تضمنت جهود وزارة النقل لتحقيق هذا التكامل عبر تطوير منظومة النقل البحري و المشروعات المنفذة بالشراكة مع التحالفات الدولية ، كما شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات ورشة العمل التى نظمتها شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع بعنوان ( تطور نشاط الحاويات فى الموانئ المصرية وآفاق المستقبل ) والتى تناولت جهود الشركة بالتعاون والتنسيق مع هيئة ميناء دمياط في جذب أهم الخطوط الملاحية العالمية ، كما أجرى مقابلات مع عدد من ممثلى كبرى الشركات والتحالفات العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء .

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر" ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

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دمياط اعليات المعرض التحالفات العالمية التحالف البنية التحتية البضائع الاستثمارية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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