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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس هيئة البحرين للسياحة: معرض سوق السفر العالمي فرصةٌ لتسليط الضوء على المملكة

معرض سوق السفر العالمي
معرض سوق السفر العالمي

أكّد الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أنّ مملكة البحرين تحرص على مضاعفة الجهود من أجل زيادة تعزيز القطاع السياحي، وإقامة المزيد من المنشآت السياحية النوعية الرامية إلى رفع معدل استقطاب السياح من مختلف دول العالم بما يعزز من إسهامات القطاع السياحي في رفد مختلف مسارات التنمية باعتباره أحد القطاعات الواعدة، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بمعرض سوق السفر العالمي 2023، والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، حيث أوضح قائدي بأن المشاركة في هذا المعرض العالمي يضاف إلى سلسلة نجاحات مملكة البحرين السياحية، حيث يعدّ المعرض فرصة مثالية للتواصل المباشر مع المعنيين في قطاع السفر والسياحة العالمي، إلى جانب الترويج لآخر مستجدات تطور قطاع السياحة والضيافة وأحدث البرامج والمشاريع النوعية التي أطلقتها مملكة البحرين.

كما شارك سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالقمة الوزارية التي أقيمت على هامش انعقاد معرض سوق السفر العالمي 2023 وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي تمّ خلاله تسليط الضوء على القطاع السياحي بالمملكة، وفرص الاستثمار المتاحة به.

وبيّن قائدي بأن مملكة البحرين وخلال الأعوام القليلة الماضية، تمكنت من أن ترسخ موقعها كأحد أبرز الوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة، كونها تمتاز بتقديم أفضل خدمات الضيافة ذات الجودة والبنية التحتية المتطورة، حيث تربطها وجهات الطيران المنتشرة على نطاق عالمي واسع عبر مطار البحرين الدولي.

وأشار قائدي إلى أن مملكة البحرين تتصف بطابعها البحري الخلاّب كأرخبيل متناسق من الجزر، والتي ترتكز عليها لجذب السياح من كافة بقاع العالم، مبيناً بأن ومن خلال هذه الميزة السياحية الجذابة، تسعى المملكة لبناء تشكيلة متنوعة من التجارب والأنشطة السياحية المرغوبة من قبل الزوار، وذلك من خلال إقامة شراكات جديدة، وابتكار باقات سياحية خاصة تناسب السياح من مختلف دول العالم.

كما لفت قائدي إلى أن الجغرافيا الاستراتيجية لمملكة البحرين، تشكل ميزة إضافية أخرى لتكون وجهة مثالية لخيار السياح من مختلف الدول ومحبي السفر الراغبين بقضاء تجربة استثنائية تلبي تطلعاتهم السياحية والترفيهية.

يذكر بأن هيئة السياحة والمعارض شاركت في معرض سوق السفر العالمي عبر جناح مملكة البحرين الذي أتاح الفرصة للمشاركين والزوار في المعرض لاكتشاف الوجهات السياحية الاستثنائية التي تتمتع بها المملكة، والتي تشمل المعالم التاريخية والأنشطة المائية والمهرجانات الترفيهية وفنون الطهي والتراث البحريني الغني، بما يلائم تطلعات وأذواق مختلف السياح ومحبي السفر.

 

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