المستشار عبد المجيد محمود: الإغتيال المعنوي وسيلة الإخوان للنيل من النائب العام

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، أن أحداث 30 يونيو وما سبقتها لا يمكن أن تنسى من ذاكرة الوطن، مشيرا إلى أن خطة الجماعة كانت السيطرة على مفاصل الدولة والمؤسسات والهامة على رأسها القضاء والشرطة والقوات المسلحة.

وقال عبد المجيد محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن جماعة الإخوان كان لديها محاولات للإغتيال المعنوي والاشاعات الكاذبة ضد النائب العام من أجل الإطاحة بمن يتولى المنصب من خارج الجماعة.

وتابع النائب العام الأسبق، أن الأحداث التي وقف فيها رجال القضاء والنيابة العامة، كانت واحدة من ضمن الوقفات المصرية التي تمت ضد جماعة الإخوان، مع الشعب المصري.