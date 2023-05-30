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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار عبد المجيد محمود عن كتابة مذكراته: سأقوم بتفريغ الذاكرة قريبا

عبد المجيد محمود
عبد المجيد محمود

عبر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية .

 

أول تعليق من المستشار عبدالمجيد محمود بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

الشاعر فتحي عبدالسميع عن حصوله على جائزة الدولة للتفوق: تكريم لأدباء الصعيد

 وقال عبد المجيد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  سأقوم بكتابة مذكراتي وساقوم بإفراغ الذاكرة في أوراق قريبا".

 وأضاف عبد المجيد محمود :" تم إبلاغي بفوزي بالجائزة اليوم وكان هناك ترشيح من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس".

 وتابع عبد المجيد محمود :" التكريم يدل على مدى اهتمام الدولة بابنائها وهذا ما عهدناه من الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة ".

وأكمل عبد المجيد محمود :" وزير العدل والنائب العام قدموا لي التهنئة بعد حصولي على جائزة الدولة التقديرية ".

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