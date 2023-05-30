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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من المستشار عبدالمجيد محمود بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

أحمد موسى
أحمد موسى

قال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاسبق، إن اتقدم باسمي للدولة المصرية ووزارة الثقافة المصرية على تكريم بالفوز بجائزة الدولة التقديرية.

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7 كيلو مترات | الرئيس يتابع إنشاء محور المستشار عبدالمجيد محمود ..فيديو

وأضاف عبد المجيد محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك رقي من قيادات الدولة في التعامل مع قضاء مصر، لافتا إلى أن أقدم هذا التكريم لزملائي والقضاء والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاسبق، أن قضاء مصر يعلم جيدا وطنية الإعلاني أحمد موسى.

 

أحمد موسى أخبار التوك شو اليوم عبدالمجيد محمود اخبار أحمد موسى صدى البلد

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