أول تعليق من المستشار عبدالمجيد محمود بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

قال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاسبق، إن اتقدم باسمي للدولة المصرية ووزارة الثقافة المصرية على تكريم بالفوز بجائزة الدولة التقديرية.

وأضاف عبد المجيد محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك رقي من قيادات الدولة في التعامل مع قضاء مصر، لافتا إلى أن أقدم هذا التكريم لزملائي والقضاء والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاسبق، أن قضاء مصر يعلم جيدا وطنية الإعلاني أحمد موسى.