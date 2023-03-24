7 كيلو مترات | الرئيس يتابع إنشاء محور المستشار عبدالمجيد محمود ..فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.



وأوضح الفيديو أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية حيث تابع الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبدالمجيد محمود بطول حوالي 7 كيلو مترات الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى.

السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمحاور وطرق بالقاهرة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي ٧ كيلو مترات وهو من أهم المحاور الرئيسية الجارى إنشاؤها بالقاهرة الكبرى.