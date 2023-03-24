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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 كيلو مترات | الرئيس يتابع إنشاء محور المستشار عبدالمجيد محمود ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمحاور وطرق بالقاهرة.. فيديو


وأوضح الفيديو أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية حيث تابع الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبدالمجيد محمود بطول حوالي 7 كيلو مترات الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى.

السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمحاور وطرق بالقاهرة

 

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية لتطوير  عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي ٧ كيلو مترات وهو من أهم المحاور الرئيسية الجارى إنشاؤها بالقاهرة الكبرى.

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