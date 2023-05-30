الشاعر فتحي عبدالسميع عن حصوله على جائزة الدولة للتفوق: تكريم لأدباء الصعيد

عبر الشاعر فتحي عبد السميع، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب .

وقال فتحي عبد السميع في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"،: "الصعيد به الكثير من الأدباء المتميزين الذين يستحقون اهتماما إعلاميا بشكل أكبر".

وأضاف فتحي عبد السميع: "أهدي الجائزة لكل أدباء الصعيد الذين يتسلحون بالكتابة والقراءة".

وتابع فتحي عبد السميع: "الجائزة التي حصلت عليها تعتبر تكريما لكل أدباء الصعيد ".

وأكمل فتحي عبد السميع: "لدي إسهامات كثيرة في مجال الآداب وعلم الاجتماع، وقمت بتأليف الكثير من الأشعار وتلك الاسهامات ساهمت في حصولي على جائزة الدولة للتفوق ".