بعد أزمته مع ريم طارق.. والدة حسن شاكوش فى ظهور نادر.. شاهد

نشر الفنان حسن شاكوش صورة له مع أسرته أثناء تأديتهم فريضة العمرة فى المملكة العربية السعودية، أمام الكعبة.

وعلق حسن شاكوش على الصورة قائلا: "ربنا يتقبل منا يا رب، وربنا يكرم كل مشتاق بزيارة النبي".

وخطفت والدة حسن شاكوش الأنظار إليها خاصة أنه ظهور نادر لها مع أولادها.

وجاءت هذه الصورة بعد أزمته مع طليقته ريم طارق والتى كانت حديث السوشيال ميديا.

حسن شاكوش

حسن شاكوش

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهر شاكوش في الصورة من داخل الطائرة أثناء رحلته إلى مكة لأداء مناسك العمرة.

وكتب شاكوش: "‏يا رب تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن طليقته ريم طارق استلمت جميع أغراضها بدون أى خلافات، وبحضور أسرتها والشهود.

وأضاف حسن أن طليقته ريم طارق تريد فقط افتعال الترند والانتشار في السوشيال ميديا.

ونشر حسن شاكوش بوست لطليقته ريم طارق التي تعلن فيه استلامها منقولاتها الشخصية، مؤكدا أنه لم يجبرها على الاعتذار.

وكتب حسن شاكوش، في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “مساء الخير على جمهوري العزيز.. ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضٍ واحترم، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا لحل يرضي الطرفين”.

وتابع قائلاً: “هي وفقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحدا على فعل شيء.. ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي”.