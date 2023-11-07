مات وهو يسرق.. التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة شخص في التجمع

كشفت التحقيقات الأولية، تفاصيل العثور على جثة شخص في الظهير الصحراوي بمنطقة التجمع الأول حيث تبين أنه توفي أثناء سرقة زوايا حديدية من برج كهرباء في منطقة التجمع.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه وتسليم الجثة لزويه لحين الانتهاء من تصريح الدفن والإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة زميلهم حال مشاركتهم في ارتكاب الواقعة في التجمع.

جريمة التجمع

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى وهو عامل ، مقيم بمحافظة الفيوم ، وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور ، وتم ضبطهم.

وقرروا بأنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية بأسلوب "الفك" وإعتلاء المتوفى للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار، مما أدى لسقوطه أرضاً ووفاته فى الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.