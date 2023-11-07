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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات الفلسطيني: شركة إيلون ماسك تراجعت عن تقديم خدماتها لغزة بعد تهديدها

قصف غزة
قصف غزة

قال الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن حرب الإبادة على قطاع غزة مستمرة بدون أي إنسانية، وتكشف حول أنحاء العالم ما قام به الاحتلال بقطع اتصال قطاع غزة مع بقية أنحاء العالم 3 مرات، ويعد ذلك جريمة أخرى تضاف ضمن جرائم الاحتلال.

وأضاف "سدر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا وضعنا أمام المؤسسات الدولية مسؤولياته في موضوع قطع الاتصالات لأنها تعد جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، هي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال، وهم يستغلون هذا القطع، لتدمير أي فرصة من فرص الإغاثة للشعب الفلسطيني.

انقطاع الاتصالات في غزة

وتابع: "بعد انقطاع الاتصالات في غزة مرات عديدة، تحدثنا مع الأشقاء في مصر، ونأمل أن يدخل ذلك في حيز التنفيذ لأنه لا بد من وجود بدائل في حال قطع الاحتلال للاتصالات".

وأردف : "بالنسبة لجهودنا مع شركة إيلون ماسك، أبدوا استعدادهم لتقديم الخدمات، وسعينا لاستكمال الحصول على هذه الخدمة، ولكن الشركة تراجعت بعد التهديد الذي تلقونه".

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