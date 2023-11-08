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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة نسبة قيمة المعاش إلى 15% كحد أقصى طبقا لقانون التأمينات الجديد

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد نسبة زيادة المعاش، ولتى تصل إلى نسبة 15% كحد أقصى، ونستعرض من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بزيادة المعاشات.

زيادة المعاش

تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

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