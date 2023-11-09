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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.. اليوم

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن مؤتمر صحفي يعقد بمقر الحزب الرئيسي اليوم الخميس ٩ نوفمبر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة فى بيان صحفى له، إن المؤتمر الصحفي سوف يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصري العظيم يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وأشار رئيس الوفد، إلى أن البرنامج الإنتخابي يرتكز علي رؤية إصلاحية شاملة وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ ، مؤكدا أنه يركز في البرنامج علي أن الإصلاح السياسي هو المدخل الي الإصلاح الاقتصادي الشامل .

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدي أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون إما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءا كبيرا وهاما من تاريخ مصر .

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي بإسم حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إنه تم الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفي لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وإعداد البرنامج الزمني لانطلاق الحملة رسميا يوم الخميس القادم تزامنا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وقال عصام الصباحى مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة ، فى انتخابات رئاسة الجمهورية إنه تم توزيع الجمهورية على 8 مناطق شمال الصعيد وجنوبها ومنطقة الشرقية والقناة والدلتا وغرب القاهرة والقاهرة الكبرى والجيزة والدلتا والغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

وأضاف الصباحى :أن لكل منطقة فى الحملة الانتخابية  منسق وأيضا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسؤل دعاية ومسؤل متابعة ومسؤل شؤون قانونية ومسؤل للمرأة ومسؤل للشباب.

وأعلن عيد هيكل المنسق العام لحملة رئيس الوفد بانتخابات الرئاسة عن بدء المؤتمرات الجماهيرية لمرشح الوفد غدا الجمعة١٠ نوفمبر بمؤتمر حاشد بالدقهلية ويتبعه عدة مؤتمرات علي مستوي الجمهورية تنتهي بمؤتمر الجيزة في ٤ ديسمبر.

وقال هيكل أن مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة حصل علي رمز النخلة وهو رمز وفدي اصيل يعبر عن استمرار الوفد علي طريق زعمائه التاريخيين.

وأضاف أن باب الحملة مفتوح للتطوع لجميع المصريين والوفديين ،وان الحملة متواجدة بشكل دائم داخل المقر الرئيسي للحزب وبكافة اللجان العامة بالمحافظات.

المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة مؤتمر صحفي الاصلاح السياسى الإصلاح الاقتصادي الشامل انتخابات رئاسة الجمهورية

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