الجار قبل الدار| عامل وزوجته يتخلصان من جارته المسنة لسرقة ذهبها

اختر الجار قبل اختيار الدار، مثل شعبي قديم تربيان عليه إلا أن معناه الحقيقي ظهر من خلل هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة القليوبية حينما أقدم شخص وزوجته على التخلص من جارتهم المسنة من اجل سرقة قرطها الذهبي، ولم تشفع علاقة الجيرة التي تجمعهم لدى المجرمين ولم تردعهم عن ارتكاب فعلتهم.

تفاصيل الواقعة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسنة قتلها عامل وزوجته بدائرة القسم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه والتحفظ على المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم احمد موسى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبى و بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية").

وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.