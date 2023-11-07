الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف طبيب بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بشأن قيام (3) أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية واصطحاب (طبيب بذات المركز" له معلومات جنائية "، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز) لتوقيع كشف طبى منزلى واستقلاله رفقتهم سيارة ملاكى وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه .

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة) كما أرشدوا عن مكان تواجد المجنى عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجنى عليه وأقر المجنى عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة "مُستأجرة" .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.