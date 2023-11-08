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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بخطف طبيب بسبب الخلافات المالية بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات اختطفوا طبيب من داخل احد المراكز الطبية بدائرة مركز شرطة الخانكة، بسبب خلافات مالية بين احد المتهمين والمجني عليه.
 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة باختطاف طبيب من داخل احد المراكز الطبية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم احمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بقيام 3 أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية وإصطحاب طبيب بذات المركز" له معلومات جنائية "، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز لتوقيع كشف طبى منزلى وإستقلاله رفقتهم سيارة ملاكى وعدم عودته للعمل  أو التوجه لمسكنه .
 

وكشفت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، و أرشدوا عن مكان تواجد المجنى عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجنى عليه وأقر المجنى عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة "مُستأجرة".
 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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