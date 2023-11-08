حملة لرفع الكفاءة والتوعية البيئية في منطقة الشيخ شحات بالبحر الأحمر

استكملت إدارة التخطيط والمشروعات البيئية بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف اللواء إيهاب شنن، رئيس الإدارة العامة لشؤون البيئة، وبالتعاون مع عدة جهات منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الزراعة والصحة وشركة المحافظة على البيئة هيبكا وحي جنوب الغردقة، حملة شاملة في منطقة الشيخ شحات بمحافظة البحر الأحمر.

وتهدف الحملة إلى رفع كفاءة البيئة وزيادة الوعي البيئي في المنطقة من خلال القضاء على الهيش والقوارض والتصدي للمشكلات البيئية المحلية بالحي، حيث تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية والتوعوية لضمان تحسين جودة البيئة والصحة العامة.

وساهمت جهود الشركات والمؤسسات المشاركة في إتمام هذه الحملة المشتركة، مما يعكس التزام الجميع بتحسين الظروف البيئية والصحية لسكان المنطقة.

واستهدفت الحملة عدة مشاكل بيئية محددة، مما يشير إلى التفاني في التصدي للمشاكل البيئية المحلية وتعزيز الوعي البيئي بين السكان.

وأوضحت إدارة التخطيط والمشروعات البيئية، أن هذه الجهود تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة نظيفة وصحية، موجهة الشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة ودورهم الفعّال في نجاح هذه الحملة.