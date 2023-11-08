عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لرفع الكفاءة والتوعية البيئية في منطقة الشيخ شحات بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استكملت إدارة التخطيط والمشروعات البيئية بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف اللواء إيهاب شنن، رئيس الإدارة العامة لشؤون البيئة، وبالتعاون مع عدة جهات منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الزراعة والصحة وشركة المحافظة على البيئة هيبكا وحي جنوب الغردقة، حملة شاملة في منطقة الشيخ شحات بمحافظة البحر الأحمر.

وتهدف الحملة إلى رفع كفاءة البيئة وزيادة الوعي البيئي في المنطقة من خلال القضاء على الهيش والقوارض والتصدي للمشكلات البيئية المحلية بالحي، حيث تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية والتوعوية لضمان تحسين جودة البيئة والصحة العامة.

وساهمت جهود الشركات والمؤسسات المشاركة في إتمام هذه الحملة المشتركة، مما يعكس التزام الجميع بتحسين الظروف البيئية والصحية لسكان المنطقة.

واستهدفت الحملة عدة مشاكل بيئية محددة، مما يشير إلى التفاني في التصدي للمشاكل البيئية المحلية وتعزيز الوعي البيئي بين السكان.

وأوضحت إدارة التخطيط والمشروعات البيئية، أن هذه الجهود تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة نظيفة وصحية، موجهة الشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة ودورهم الفعّال في نجاح هذه الحملة.

البحر الأحمر الغردقة رأس غارب محافظات اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موضوعات متعلقة

بدء تسليم الوحدات السكنية في عمارات الصحراوية بـ رأس غارب

رئيس مدينة رأس الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الميناء

لزيادة الوافدين.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة إستونيا لتعزيز التعاون السياحي

تجديد الشوارع والأرصفة في رأس غارب والميناء بالبحر الأحمر

محافظة البحر الأحمر تناقش مسار الخط الثالث للقطار السريع بين قنا والغردقة

سكرتير عام البحر الأحمر يشهد ختام دورة التخطيط الاستراتيجي بالديوان العام

صحة البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية للرائدات الريفيات

انتداب لجنة فنية بالمرور لكشف ملابسات حادث انقلاب أتوبيس بطريق مرسى علم

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يعلن تجهيز 505 مراكز استعداداً للانتخابات الرئاسية 2023

منظومة جديدة أطلقتها الحكومة لأصحاب بطاقات التموين .. لا تفوتك التفاصيل

مواطنونا في أمان.. زيلينسكي يعلن إجلاء 43 أوكرانيا من غزة إلى مصر

الأمم المتحدة: 22 ألف فلسطيني فروا من غزة في 3 أيام

4 فتيات مقابل 12 ألف جنيه.. القصة الكاملة لأم خالد سيدة الحرام

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ