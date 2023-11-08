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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير رمسيس: 3 أيام تفصلني عن الانتهاء من "أنف وثلاث عيون"

أمير رمسيس
أمير رمسيس

كشف المخرج أمير رمسيس، عن التطورات الأخيرة، بشأن فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" والذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقال أمير رمسيس، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إننى قاربت على الانتهاء من عمليات المكساج الخاص بالفيلم، حيث يكون جاهزا للعرض بعد ثلاثة أيام، ومن المقرر أن تتم مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر  ضمن قسم الروائع العربية.

وتابع مخرج الفيلم، “لم يتحدد أى تفاصيل حتى الآن حول سفر فريق عمل الفيلم حتى الآن لحضور مهرجان البحر الأحمر، وهو ما يام تحديده لاحقا”.

وأوضح “لم أعلم أى تفاصيل خاصة بالمشروع الذى أعلنه من قبل تامر حبيب، وهل هو معالجة لنفس الرواية التى كان يقوم ببطولتها خالد الصاوي، وهذا الكلام أول مرة أسمع عنه حاليا”.

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فيلم أنف وثلاث عيون

الفيلم تدور قصته حول جرّاح تجميليّ مشهور يلجأ إلى طبيبة نفسيّة ليتخلّص من علاقة تسيطر على كيانه مع امرأة تصغره بسبعة عشر عامًا، وأثناء محاولاته لمعرفة سرّ ارتباطه بهذه المرأة، يبدأ رحلته في استكشاف ذاته.

الفيلم من بطولة ظافر العابدين والذي يظهر أيضا في مهرجان البحر الأحمر مع ثاني أفلامه كمخرج “إلى ابني” في عرضه العالمي الأول، وهو انتاج سعودي إماراتي، والتي تتمحورقصته حول عائلة تشهد تغييرات غير متوقعة ستؤثر عليها إلى الأبد، وذلك عقب عودة أحد أبنائها بعد غياب دام 12 عامًا.

المخرج أمير رمسيس أنف وثلاث عيون امير رمسيس أنف وثلاثة عيون خالد الصاوي ظافر العابدين فيلم أنف وثلاث عيون

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