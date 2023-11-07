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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

سعد لمجرد
سعد لمجرد

أثار الفنان سعد لمجرد ، حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره فى حفله الأخير بدبى بعد أن تأجل من 28 أكتوبر الماضى بطريقة غريبة تسببت فى تهكم البعض عليه بينما البعض الآخر إننىهاجمه شراسة.

سعد لمجرد

وظهر سعد لمجرد وهو يرتدي حلق بالاذن كما ظهر مطليا اظافره باللون الأسود ويرتدى خاتم فى يده اليسرى وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسع عبر السوشيال ميديا.

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سعد لمجرد

ونشر الفنان سعد لمجرد برومو كليب أغنيته الجديدة “قولى متى” والتى تشاركه فيه الغناء النجمة الهندية شريا غوشال والتى تم طرحها كاملة بعد ذلك وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عن طرحها.

كليب أغنية “قولى متى” تدور أحداثه حول إحدى الاساطير القديمة لفتاة ثرية وتتمتع بقدر كبير من الجمال لكنها مجبره على حياتها ويجبرها والدها على الزواج من ملك فى مملكة مجاورة له ولكنها تنتظر مجيئ الشاب البسيط الذى تقع فى حبه لينقذها من هذه الزيجة.

وطرح لمجرد، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أش خبارك"، ويتعاون فيه مع مجموعة من الممثلين من المغرب ضمت عمر لطفي، صفاء حبيركو، رشيد رفيق، وحسن الكنوني.

ويعتبر كليب "أش خبارك" أول عمل يطرحه سعد لمجرد بعد الإفراج عنه مؤخرا تحت الرقابة القضائية.

ظهر لمجرد في برومو أغنية "آش اخبارك" التي نشرها عبر صفحته الرسمية قبل أيام، داخل إحدى المزارع الريفية والتي توجد بنواحي كازابلانكا حيث تم تصوير الكليب هناك. ويظهر لمجرد في زي الطبيب البيطري ضمن أحداث الكليب.

وشاركته حفصة البورقادي وصفاء حبيركو اللتان ظهرتا معه على البوستر الخاص بالأغنية في الكليب، كما سيشارك مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المغاربة منهم وصال بيريز، رفيق بوبكر ورشيد رفيق  كضيوف شرف بالكليب الذي تصدر إسمه تريند تويتر خلال الساعات الماضية.

أغنية "أش خبارك" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج محمد علي لعويني.

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