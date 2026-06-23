رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

شهد السيد حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد احتفالية تكريم حفظة القرآنالكريم بالمسجد الكبير بمدينة بلاط لتكريم الفائزين في المسابقة التي نظمتها محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية كريمة من معالي الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبإشراف مديرية أوقاف الوادي الجديد بقيادة فضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام أوقاف الوادي الجديد.

حضر الاحتفالية فضيلة الشيخ أحمد علي سيد مدير إدارة أوقاف بلاط، وفضيلة الشيخ خليفة دياب خليفة إمام وخطيب المسجد الكبير ببلاط، والسيد الأستاذ عمار منصور نائب أول رئيس المركز، والسيد الأستاذ رأفت جاد سكرتير المركز، إلى جانب نخبة من السادة الأئمة الأفاضل وجموع الأهالي وأولياء الأمور.

وأكد الحضور أهمية تشجيع النشء على حفظ كتاب الله تعالى والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية السمحة، مشيدين بالجهود المبذولة في تنظيم المسابقة وما حققته من أثر إيجابي في نفوس المشاركين.

وسادت أجواء من البهجة والسرور بين المكرمين وأسرهم، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يمثل حافزًا لهم لمواصلة مسيرة حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه والعمل بتعاليمه.

وهنأ رئيس المركز الشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.