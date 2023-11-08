عن عمر 28 عاما.. لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان شهير

توفى النجم العالمى دارلين مورايس بعد تعرضه إلى لدغة عنكبوت مميتة تسببت فى نقله إلى المستشفى، وبعد أيام رحل عن عالمنا وعمره 28 عاما.

وكشفت زوجة دارلين مورايس عن كواليس الوفاة قائلة: “أصيب دارلين بلدغة عنكبوت فى وجهه، وهو الأمر الذى تسبب فى نقلة للمستشفى نتيجة شعوره بتعب شديد، وابنته أيضا تعرضت لنفس الموقف”.

دارلين مورايس

وأضافت زوجة دارلين مورايس: “عندما نقل إلى المستشفى كانت حالته صعبة ومتدهورة، وعندما تحسن قليلا تم نقله إلى المنزل ولكن سرعان ما تدهورت حالته ورحل عن عالمنا، بينما ابنته ما زالت تتلقى العلاج فى المستشفى وحالتها مستقرة”.

دارلين مورايس

دخل دارلين مورايس عالم الغناء في سن الخامسة عشرة وغنى موسيقى "فورو"؛ وهي الموسيقى التي تشتهر بها مناطق شمال شرق البرازيل، والتي تعتمد على مزج أنغام الأكورديون مع الطبل والمثلث المعدني، ولاحقًا أسس فرقته الصغيرة المكونة من ثلاثة أعضاء.