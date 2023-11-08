إعلان قوي للمقاومة.. تدمير 15 آلية إسرائيلية اليوم وطلب ألماني بترحيل داعمي حماس

في اليوم الـ 33 من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ، التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على غزة، مازالت قوات الاحتلال تفشل في التوغل وسط صيد المقاومة لجنود الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت حركة المقاومة حماس، أنها دمرت 15 آلية عسكرية للاحتلال اليوم على محاور عدة في غزة.

واعترف الاحتلال بمقتل نحو 34 من جنودها في عمليات التوغل البري في غزة.

وبينما تفشل قوات الاحتلال الصهيوني في التوغل، تقوم بقصف الأبرياء، حيث قال صحفيون فلسطينيون في دير البلح في قطاع غزة أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ غير قادرة على الوصول إلى الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض بسبب الحطام والطرق المتضررة، ولا تستطيع العائلات العثور على أماكن لدفن أحبائها لأن المقابر ممتلئة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

كما يأتي ذلك فيما قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يجب ترحيل داعمي حركة «حماس» من البلاد ما دام ذلك ممكناً، مضيفة أن السلطات ستراقب من كثب «المهاجمين المحتملين».

وتابعت فيزر ، في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية: «إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي (حماس)، فإن علينا فعل ذلك».

وأضافت: «تركز سلطاتنا الأمنية حالياً بشكل أقوى على المشهد الداعم لحماس».