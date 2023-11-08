محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي شط جريبة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي بقرية شط جريبة، وذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم.

واطلعت محافظ دمياط، على آخر التطورات بالمشروع ومعدلات التنفيذ وذلك خلال مناقشتها لكافة محاوره من أعمال انشائية للمحطة والشبكات مع ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وشركة المقاولون العرب “الجهة المُنفذة للمشروع”.

وبحثت المعوقات التى تبطئ نسب التنفيذ وآلية تخطيها للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وشددت الدكتورة منال عوض على دفع العمل بالمشروع والاسراع بالخطوات التنفيذية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن ، مؤكدة أن المحافظة تتابع مستجدات الموقف بشكل دورى..