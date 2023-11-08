صوت إعلامي مسموع.. عزة مصطفى تشيد بقناة القاهرة الإخبارية

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بقناة القاهرة الإخبارية والعاملين بها في تغطيتهم للأحداث والتطورات في قطاع غزة، مشيرة الى أن هذه القناة تستحق كل التحية والتقدير والاحترام.



وأضافت عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن «مصر بقى ليها صوت إعلامي دولي مسموع ومهم وبيتسمع في مصر والإقليم والعالم».

وتابعت «واجب عليا توجيه التحية لقناة القاهرة الإخبارية والقائمين عليها والعاملين بها على التغطية الكبيرة اللي بيقدموها من بداية ظهور القناة التي تعمل بشكل مهني وراقي.. كنا في أشد الاحتياج لهذه القناة».

