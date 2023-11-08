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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اسم مفاجأة.. مدرب جديد يدخل ترشيحات مجلس الزمالك لقيادة الفريق

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي المدير الفني الأقرب لنادي الزمالك.

 

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس: "تاكيس هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك الفترة القادمة".

 

الجدير بالذكر أن هناك عددا من المرشحين في دائرة اهتمام مجلس الزمالك مثل جروس وموسيماني وأخيرا تاكيس.

 

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة بيراميدز التي انطلقت منذ قليل باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي  ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي

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