كامل الوزير يكشف تفاصيل معرض النقل الذكي

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل معرض النقل الذكي في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا المعرض الذي يقام في مصر في غاية الأهمية.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد كبير من وزراء النقل العرب شاركوا في معرض النقل الذكي، متابعا أن مصر تشهد نهضة شاملة وفي ملف الطرق أيضا.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نعمل على تطوير أنظمة الاتصال والإشارات المتحركة، لدينا أكبر ٣٣ شركة عالمية في مجال النقل، واكبر ٥ خطوط ملاحظة في العالم في مجال النقل البحري.